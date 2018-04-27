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THY Tunus'a seferlerinin 30. yılını kutladı

THY, Tunus'a seferlerinin başlangıcının 30. yıl dönümünü Tunus'un başkentinde gerçekleştirilen bir gala yemeğiyle kutladı. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur açıklamalarda bulundu.
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