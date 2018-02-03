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"Kayseri ticaret ve şehircilik noktasında örnek bir il"

ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Emsalleriyle kıyasladığımız zaman Kayseri ticaret ve şehircilik noktasında örnek bir il olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
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