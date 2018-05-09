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TMSF kayyumluğunda şirketler yüzde 12 büyüdü

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumluğundaki şirketlerin yüzde 12 aktif büyüdüğünü bildirdi.
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