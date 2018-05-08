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TMSF, MarkAntalya AVM'yi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Antalya Muratpaşa'da bulunan MarkAntalya AVM'yi 1,3 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkardı.
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