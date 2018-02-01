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"Toprak suyla, çiftçi bilgiyle buluştu"

Ege Üniversitesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında iş birliği ve veri paylaşım protokolü imza töreninde konuşan Bakan Eşref Fakıbaba, bakanlık olarak en önemli misyonlarının toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak olduğunu belirtti.
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