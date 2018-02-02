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Toroslar'ın eteğinden 50 ülkeye av tüfeği ihracatı

Toros Dağları'nın eteğinde yer alan Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde üretilen 40 bin av tüfeğinin yüzde 80'i, başta ABD olmak üzere 50 ülkeye ihraç ediliyor.
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