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Tosya kapısında hedef 22 ülkeye ihracat

Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ekşi, ilçeden yapılan kapı ihracatını artırmak amacıyla hazırladıkları projenin Ekonomi Bakanlığınca kabul edildiğini belirterek, "Şu anda 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz 7 ülkeye daha ihracat yapmak" dedi
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