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Trabzon hasırında "hologram" dönemi

Külçe ve hurda altınların eritilerek tel haline dönüştürülmesinin ardından makine kullanılmadan yapılan Trabzon hasırı, sahte ürünlerin önüne geçilebilmesi ve ikinci el satışının tespit edilmesi amacıyla üzerine eklenecek hologramla satışa sunulacak.
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