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Borsa İstanbul'da gong Trabzon Limanı için çaldı

Borsa İstanbul'da Trabzon Limanı'nın halka arzı vesilesiyle gong töreni düzenlendi. Törene katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, arz paylarının tamamının yurt içinde gerçekleşecek olmasının son derece önemli ve değerli olduğunu söyledi.
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