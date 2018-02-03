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Traktör satışlarında "kuraklık" etkisi

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, Türkiye ekonomisi için büyük öneme sahip tarım sektörünün kuraklık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu, bunun çiftçinin psikolojisi ve beklentilerini olumsuz etkilediğini kaydetti.
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