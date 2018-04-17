e-DÜNYA
13 °C

Trakya’da 400 bin dekar yağlık kanola ekildi

Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, Trakya genelinde dernek bünyesinde 400 bin dekar yağlık kanola bitkisinin ekildiğini söyledi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.