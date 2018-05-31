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'TÜBİTAK'ın özel sektöre desteği 14 kat arttı'

Bakan Özlü, TÜBİTAK’ın 1995-2002 yılları arasında özel sektöre 1159 proje için 490 milyon lira destek aktardığını belirterek, "2003-2017 arasında sağlanan destek ise yaklaşık 14 kat artarak, 13 bin 187 proje için 6,7 milyar liraya yükselmiştir." dedi
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