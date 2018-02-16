ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
8 °C

Tunus'un yeni Merkez Bankası başkanı belli oldu

Tunus parlamentosu, görevinden ve Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifa eden Eş-Şazeli el-İyari'nin yerine 68 yaşındaki Mervan el-Abbasi'nin getirilmesini oy çokluğuyla onayladı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.