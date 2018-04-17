e-DÜNYA
13 °C

Kuzey Ege'de turizmciler sezonu 'Bayram'la açacak

Yaz turizminin önemli merkezlerinin bulunduğu Kuzey Ege'de turizmciler, sezona, tesislerindeki doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığı 21-23 Nisan'daki 3 günlük tatille "merhaba" diyecek.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.