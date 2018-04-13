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Turizmde 27 milyar dolar gelir hedefleniyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Yılın ilk üç ayında turist artışı var. Geçen yıl 22,5 milyar dolarlık bir turizm gelirimiz söz konusuydu, bu yıl 27 milyar dolara ulaşan bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.
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