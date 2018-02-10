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TRAKYAKA'dan turizme 8 milyon liralık destek

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Bölgenin hangi güzellikleri, avantajları varsa bunları öne çıkartarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Konaklama ve kültür destinasyonları kapsamında 58 projeye 8 milyondan liradan fazla destek verdik" dedi.
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