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Türk iş adamlarından Etiyopya çıkarması

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) heyeti, iş fırsatları ve ortak yatırım imkanlarını araştırmak için Etiyopya’da temaslarda bulundu.
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