ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C

Türk iş insanlarına yatırım çağrısı

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, ülkesinde yatırım yapılması için çağrıda bulunarak, "Türk iş insanlarına her zaman kapımız açık. Başbakan olarak vaktimin üçte birini iş insanlarına ayırıyorum. 10 yıl vergi almıyoruz. Buyurun gelin, yatırım yapın." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.