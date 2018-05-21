e-DÜNYA
24 °C

Gölpazarı'ndan Çin'e kiraz ihraç edilecek

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Murat Er, bu sene ilk defa Bilecik'ten Çin'e kiraz gönderileceğini belirterek "Çin'den gelen heyetle ön anlaşma yaptık. Firma soğuk hava deposu da kiraladı." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.