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Türk modasının prestij fuarı kapılarını açtı

Gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektöründe Avrupa'nın önde gelen fuarları arasına girmeyi başaran IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, 12'inci kez kapılarını açtı.
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