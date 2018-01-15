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Türk ve Suriyeli kadınlar birlikte üretiyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş adamı tarafından kurulan tekstil atölyesinde istihdam edilen Türk ve Suriyeli kadınlar, hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.
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