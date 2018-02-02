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Türk yatırımcılara Slovenya'da yatırım çağrısı

Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçisi Esen Altuğ, Türk yatırımcılara Slovenya'ya gelmeleri çağrısında bulunarak, "Slovenya, Türk yatırımcılar için cazip imkanlar sunuyor." dedi.
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