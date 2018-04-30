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TürkAkım doğalgaz boru hattı, Türk kıyılarına ulaştı

Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 milletten 562 kişinin görev yaptığı Pioneering Spirit, yaklaşık 10 aylık yolculuğunun ardından bugün itibarıyla Türkiye kıyısına ulaştı.
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