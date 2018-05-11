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"Türkiye ekonomi politikaları geliştirmek zorunda"

TKBB Başkanı Utku, "Bugün enflasyon yüksekse bütün sebep kur olmasa bile en önemli sebep kurdur. Türkiye, oradan-buradan, kitaplarda yazan iktisadi politikaları değil, kendi şartlarını dikkate alarak ekonomi politikaları geliştirmek zorundadır." dedi.
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