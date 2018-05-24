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"Türkiye enerjide doğru adımlar attı”

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Türkiye’nin özellikle yenilenebilir enerji alanında attığı adımların doğru ve dünyadaki gelişmelerle eşgüdüm içinde olduğunu söyledi.
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