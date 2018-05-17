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"Türkiye et ihraç eden ülke haline gelecek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Geldiğim günden beri söylüyorum, bu ülke et ithal eden değil et ihraç eden bir ülke haline gelecek." dedi.
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