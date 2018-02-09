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"Bu eylem planı, reform hamlesinin ilk önemli adımı"

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nda konuşan Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Reformlarda ne kadar hızlı ve radikal davranırsak, kişi başına milli geliri ve refahı o kadar hızlı artırıyoruz." dedi.
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