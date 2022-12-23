Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Günü ve ödül töreni düzenlendi

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Mete Çakmakcı, Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen TTGV Günü'nde yaptığı konuşmada, etkinliğin amacının, yıl içinde yaptıkları çalışmaları paydaşlarıyla paylaşmak, onların çalışmalarla ilgili düşüncelerini duymak ve buna göre bir sonraki çalışma planlarını hazırlamak olduğunu söyledi.

Vakfın ödüllerine ilişkin bilgi veren Çakmakcı, "Vakıf olarak 40 yaş altında teknoloji geliştirme ekosisteminin gelişmesi için çalışan araştırmacıları ve teknoloji profesyonellerini her yıl düzenlediğimiz TTGV ödülleriyle teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu yıl sanayide uygulanan tezler için ve aynı zamanda teknoloji yönetimi konusunda şirketlerin içinde faydalı faaliyetler yapan ve yeni girişimlerde bulunan profesyonellerimizi ödüllendiriyoruz." diye konuştu.

Çakmakcı, adayların davet usulüyle adaylıklarının gerçekleştiğini, bağımsız jüriler tarafından mülakatların yapılarak değerlendirildiğini bildirdi.

Bölgesel çeşitliliği de dikkate alarak aday ve ödül sahiplerini belirlediklerine işaret eden Çakmakcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Ödülümüzün temel amacı, adaylara 'Biz sizlerin yaptığınız işleri önemsiyoruz ve bunları bir şekilde desteklemek istiyoruz. Yaptığınız iş gerçekten güzel bir iş ve kariyerinizi bu işin üzerine inşa etmeniz bizi ve teknoloji ekosistemini mutlu edecek' mesajını vermek. Türkiye'de özel sektörün uluslararası rekabetçiliğini teknolojik geliştirme faaliyetleriyle geliştirmeyi amaçlıyoruz."

"İklim Öncüsü Programı'nı başlattık"

Çakmakcı, gelecek dönemde iklim konusunun Türkiye'deki özel sektörün uluslararası rekabetçiliği için özel bir konu olacağına dikkati çekerek, konuya vurgu yapmak, bu alanda farklı uygulamaları desteklemek üzere "İklim Öncüsü" adını verdikleri yeni bir program başlattıkları bilgisini verdi.

Program kapsamında gelecek 5 yıl içinde 5 büyük projeye TTGV olarak finansal destek vereceklerini aktaran Çakmakcı, "Bu projelerin geliştirilmesi süreçlerinde vakıf olarak farklı paydaşlarımızla çalışacağız. İklim konusunda Türkiye'nin ihtiyaçlarını çözebilecek farklı uygulamaların gerçekleştirilebildiğini, çalıştırılabildiğini göstererek, özellikle KOBİ'lerimiz ve girişimcilerimiz için yeni bir pazarın ve talebin oluşmasını sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakmakcı, TTGV'nin yeşil dönüşümle ilgili çalışmaları olduğuna da işaret ederek, KOBİ'lerin çevre standartlarına uyum konusundaki projelerin tespit edilmesi ve bu konudaki projelerin finansal kurumlarla bir araya getirilmesi konusunda da farklı bir model üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

"İnsanlık doğayla aynı uyumu yakalamalı"

Escarus Genel Müdürü Kubilay Kavak da "keşif duygusunun fetih duygusuna dönüşmesinin" insanlığın doğayla uyumunu bozduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Keşiften fethe ve uyumdan savaşa geçiş evresinde konforumuz arttı. Bu konforu sabit tutabilmek ve ileriye götürebilmek için birtakım bedeller ödemek zorunda kaldık ve inanılmaz bir çevresel tahribat yarattık. Daha önce doğayla uyum içinde yaşayan insanlık doğayı keşfetme değil, fethetme, onu domine etme ve hükmetme arzusuna kendisini kaptırınca nasıl bir tahribat yarattığının farkına varamaz oldu."

Her yeni teknolojik buluş ve inovasyonun insanlığın bir nevi doğaya meydan okumasını beraberinde getirdiğini vurgulayan Kavak, insanlığın ileri gittikçe doğanın da kendi dengesini tamir edebilmek için cevaplar üretmeye başladığını dile getirdi.

Kavak, insanlığın doğayla aynı uyumu yakalaması gerektiğini ifade ederek, uyumu kolaylaştıran teknolojileri anlattı.

TTGV ödülleri sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından, TTGV ödülleri sahiplerine takdim edildi. Sanayide uygulanmış örnek akademik tez çalışmalarını ödüllendirerek üniversitelerde yapılan AR-GE faaliyetlerinin ticarileşmesi için teşvik edici olması amaçlanan "Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülü" kategorisinin kazananları ve tezlerinin uygulandığı kuruluşlar şöyle açıklandı:

Kıdemli Yönetici Dr. Fatih Kasap, Arçelik'te uygulanan santrifüj kuvvet altında tekstil içindeki su hareketinin incelenmesi doktora teziyle ödüle layık görüldü.

Malzeme Yüksek Mühendisi Gıyasettin Can Tatlısu, Tüpraş rafinerilerinde kullanılmak üzere uyguladığı yüzeyin şeklini alabilen jeopolimer esaslı ısı yalıtım malzemesi geliştirilmesi yüksek lisans tezi dolayısıyla ödüllendirildi.

Üretim Müdürü Dr. İbrahim Emrah Sözer, Odelo Otomotiv Aydınlatmada alternatif renklerde reflektör içeren otomotiv aydınlatma ürünlerinin farklı alaşımlar kullanılarak Pvd kaplama metoduyla aydınlatma regülasyonlarına uygun olarak üretilmesi doktora teziyle ödül listesinde yer aldı.

Ayrıca, AR-GE ve inovasyon kültürü yaratma süreçlerinde öncü rol üstlenmiş liderlik öyküsüne sahip kişilere "Refik Üreyen Ödülü" kategorisinde ödülleri takdim edildi.

Bu kategoride ödül alan isimler Arzum AR-GE Müdürü Hasan Yörük, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler AR-GE ve İnovasyon Yöneticisi Tuğba Uçar Demir ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Araştırma Grup Lideri Dr. Arif Engin Çetin oldu.