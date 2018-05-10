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"Türkiye, yatırımcılara her anlamda büyük fırsatlar sunuyor"

Bakanı Albayrak, "Türkiye, yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor. Jeopolitik avantajı ile 4-5 saatlik bir uçuşla 50’den fazla ülkedeki 2 milyardan fazla müşteri ve yaklaşık 25 trilyon dolarlık dev bir ekosisteme ulaşmanın yollarını açıyor." dedi
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