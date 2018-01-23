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"Türkiye'de 60 binin üzerinde bitcoin hesabı var"

AA Finans Masası'na konuk olan Gedik Yatırım Başkanı Erhan Topaç, "Türkiye'de de kabaca 60 binin üzerinde bitcoin hesabı var ve bunlar organize piyasada değil. SPK bunları yasakladı, bu nedenle bekletiyoruz." dedi.
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