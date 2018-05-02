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Türkiye'de ÇAYKUR'un çayı kullanılmalı"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Türk çayının içinde pestisit olmadığını görüyoruz. Bu anlamda Rize çayının, Türk çayının tercih edilmesini bir hekim olarak özellikle tavsiye ediyorum." dedi.
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