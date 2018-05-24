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'Türkiye'de saniyede bir tapu işlemi yapılıyor'

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapuda geçtiğimiz yıl 8 milyonu aşkın işlem yapıldığını belirterek, bunun saniyede bir tapu işlemi gerçekleştirildiği anlamına geldiğini bildirdi.
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