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Türkiye'den Japonlara 'mürekkep balıklı makarna'

Konya'da makarna üretimi yapan bir firmanın, Uzak Doğu pazarı için özel olarak ürettiği "Mürekkep Balıklı Spaghetti" dünyanın en itibarlı kalite enstitülerinden biri olarak kabul edilen Monde Selection tarafından bronz madalya ile ödülendirildi.
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