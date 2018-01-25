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Türkiye'nin pomza ve perlit havzası

Türkiye'nin pomza ve perlit rezervinin büyük kısmının bulunduğu Bitlis'te, bu ham maddelerin endüstriyel ürünlere dönüştürülerek piyasaya sunulması amaçlanıyor. İlde 1 milyon 400 bin ton civarında da perlit rezervinin olduğu belirtiliyor.
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