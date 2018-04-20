e-DÜNYA
13 °C

'Türkiye’nin zaman kaybına tahammülü yok'

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul eden Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Mademki seçimler yapılacak, gündeme geldi, işimize bakmamız lazım. Türkiye’nin zaman kaybına tahammülü yok." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.