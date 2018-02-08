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"Türkiye’ye yatırımların devam edeceğini düşünüyoruz"

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin artan ekonomik büyüme ivmesinin doğrudan yatırımları da pozitif yönde etkilemesinin beklendiğini bildirdi.
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