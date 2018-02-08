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"Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Enerjisa'nın halka arzına gelen yoğun talebin Türkiye ekonomi ve enerji piyasalarına duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek, "Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi." dedi
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