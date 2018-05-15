e-DÜNYA
26 °C

"Türkiye'yi bu coğrafyanın girişimcilik üssü yapmalıyız"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacağını belirterek, "M. Kemal Atatürk'ün ve aziz şehitlerimizin emaneti olan bu ülke, hepimizin omuzlarında yükselecek ve yeniden lider ülke haline gelecek." dedi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.