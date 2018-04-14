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"Türkiye'yi transit üs haline getireceğiz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Sınır kapılarındaki hızımız hem transit ülke olarak gelişmemize hem de lojistik firmalarımızın gelişmesine vesile olacak. Türkiye’yi transit üs haline getireceğiz." dedi.
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