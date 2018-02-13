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TürkTraktör 2017’de yaklaşık 50 bin traktör sattı

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, “TürkTraktör olarak 2017’yi 49 bin 613 adetlik toplam satış ile kapattık. Bu sayede pazar payımızı da artırarak yüzde 49,3’e çıkardık. 2017 senesini 4 milyar 215 milyon TL toplam ciro ile kapattık.” dedi.
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