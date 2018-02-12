ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C

Üç kuşaktır turşu kuran köy göç vermiyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi'nde nüfusun yüzde 90'ı geçimini turşu üretiminden sağlıyor. En önemli geçim kaynağı olan turşu üretimi sayesinde mahalleden büyük şehirlere göç verilmiyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.