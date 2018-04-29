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"Uçak alım projemiz var"

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanı Uygar Elmastaşı, uçak alım projeleri olduğunu, bu nedenle Eurasia Airshow'da sergilenen bütün uçaklarla yakından ilgilendiklerini söyledi.
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