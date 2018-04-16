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"MB faizde değişikliğe gitmeyebilir"

Dünya Gazetesi Yazarı Uğur Civelek'e göre Merkez Bankası'nın 25 Nisan'daki faiz toplantısını pas geçmesi ihtimal dahilinde.
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