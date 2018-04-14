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Ukrayna'dan Türkiye'ye "buğdayımızı öğütün" çağrısı

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Chyzhykov, ülkesinin tahıl ürünlerinin üretiminde söz sahibi olduğunu belirterek, “Bizde buğday var, sizde bunu öğütecek un sanayisi var. Yeni pazarlar için iş birliği yapmalıyız.” dedi.
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