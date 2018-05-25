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Ilısu Barajı ve HES'ten ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar liralık katkı

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, "Ilısu Barajı ve HES, ürettiği enerji ile ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak." dedi.
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