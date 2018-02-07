"Ülkemize iyi bir döviz girdisini sağlayacağız"

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 10 ay önce başlanan mantar üretiminde ilk hasat akademisyenlerce yapıldı. YYÜ Mantar Uygulama ve Araştırma Merkezince üretilen mantarların ilk hasadında 540 kilogram ürün alındı.
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