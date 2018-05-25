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Üniversite öğrencilerinden tekne imalatı

Bartın Üniversitesi öğrencileri Kurucaşile Yerleşkesi'nde, 11 metre boyunda ve 3 buçuk metre genişliğinde inşa edilen teknenin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun bölgesel odaklı çalışmaları önemsediklerini söyledi.
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