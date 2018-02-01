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Çiğ süt fiyatı üreticiye çifte sevinç yaşatıyor

Ulusal Süt Konseyi'nin yeni düzenlemesiyle 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatı 1,40 liradan 1,53 liraya çıkarken, Güney Marmara'da arz talep dengesi üretici birlikleri firmalarla 1,63 liradan sözleşme imzalaması, üreticiye çifte sevinç yaşattı.
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