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Hububat üreticilerinin düşük rekolte endişesi

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hasadı başlayan hububatta düzensiz yağışlar ve dolu nedeniyle yüzde 50 verim düşüklüğü bekleniyor.
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