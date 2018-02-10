ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

"Üreticimiz artık hiçbir zaman yalnız kalmayacak"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, köye dönüş projesiyle aile başına 300 koyun verilmesine ilişkin, "Artık hiçbir zaman bizim üreticimiz yalnız kalmayacaktır. Biz çiftçimizin asgari ücretlerini de sigortalarını da yaptırtacağız." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.